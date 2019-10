Die Weltwirtschaft wird in den nächsten Jahren Billionen in erneuerbare Energien investieren müssen, um nachhaltige Antriebsmöglichkeiten und Energiegewinnung voranzutreiben. Somit besitzt dieser Sektor einen Haufen Wachstumspotenzial, was ihn für Investoren interessant macht. Während schon einige etablierte Unternehmen existieren, die in diesem Feld tätig sind, gibt es auch aufstrebende Unternehmen in diesem Bereich, die interessante Alternativen sein könnten. Drei Unternehmen aus letzterer Kategorie, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...