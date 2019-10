Goldplay Exploration hat hochgradige Ergebnisse von seinem Sampling-Programm auf dem Silber-Gold-Projekt San Marcial gemeldet. Nun stehen bald auch die ersten Bohrergebnisse an.

Hochgradige Proben

Goldplay Exploration (0,20 CAD | 0,13 Euro; CA38149Q1046) treibt derzeit mit Verve die Explorationsarbeiten auf seinem Silber-Gold-Projekt San Marcial voran. Auf den beiden Abschnitten "Faisanes" und "Nava" arbeiten bereits die Bohrer. In den kommenden Wochen dürfte es hier Ergebnisse geben. Einen Einblick in das Potenzial dieses Projekts zeigen aber auch die nun veröffentlichten Daten aus dem Sampling-Programm. So stieß man bei diesen Probenentnahmen unter anderem auf 587 Gramm Silber je Tonne Erz über eine Länge von 0,6 Metern (mehr hier). Diese hochgradigen Ergebnisse schüren die Hoffnung, dass außerhalb der bestehenden Ressource weitere hochgradige Mineralisierungsysteme existieren.

Management glaubt ...

