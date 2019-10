Self-Made-Milliardär Mark Cuban ist kein Freund von Meetings. Statt auf solche "Produktivitätskiller" greift Cuban eigenen Angaben nach lieber auf E-Mails zurück, wenn er produktiv arbeiten will. Mit dem Verkauf seiner Firma Broadcast an Yahoo machte Mark Cuban im Jahr 1999 Milliarden. Nur wenig später kaufte Cuban das Basketball-Team Dallas Mavericks. Seit 2012 sitzt er in der Jury des Höhle-der-Löwen-Vorbilds Shark Tank. Sein Vermögen wird laut Forbes-Liste auf gut vier Milliarden US-Dollar geschätzt. Einen Tipp eines so erfolgreichen Menschen kann man sich also durchaus einmal anhören...

