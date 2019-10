Dante Labs hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen an seinem neuen europäischen Firmensitz in Italien mit der Installation von Illumina, einer Technologie für das Sequenzieren der nächsten Generation (Next Generation Sequencing, NGS), begonnen hat. Ziel ist, die Sequenzierung von Gesamtgenomen (Whole Genome Sequencing, WGS) und -exomen (Whole Exome Sequencing, WES) über seine globale Genomikplattform mit direktem Zugang für Verbraucher für Personen weltweit verfügbar und zugänglich zu machen. Die Sequenzierung soll mit dem leistungsfähigsten Sequenzer von Illumina erfolgen, dem NovaSeq 6000 System. Dieser ermöglicht Genomtests mit hohem Durchsatz.

Andrea Riposati, Geschäftsführer von Dante Labs, sagte: "Wir freuen uns, dass wir mit der führenden Plattformtechnologie von Illumina arbeiten und so mehr Menschen auf der ganzen Welt dabei helfen können, auf der Grundlage der Kenntnis ihres Genoms fundierte Entscheidungen bezüglich Lebensstil und Gesundheit zu treffen. Wir bieten derzeit den einzigen Test an, mit dem 100 der DNA einer Person analysiert wird. Anhand der Berichte unserer Nutzer können wir das transformative Potential der Genomik jeden Tag beobachten für Einzelpersonen und für die Gesellschaft allgemein. Dies ist erst der Anfang."

Paula Dowdy, Senior Vice President und General Manager, Geschäftsbetrieb für Europa, den Nahen und Mittleren Osten und Afrika bei Illumina, sagte: "Wir freuen uns, dass Dante Labs die Illumina-Technologie ausgewählt hat, um WGS mit erstklassiger Tiefe der Analyse und raschen Turnaround-Zeiten zu liefern. Wir teilen die Vision des Unternehmens, die persönliche Gesundheitsversorgung durch die Freisetzung des Potentials des Genoms in positiver Weise zu beeinflussen."

Die WGS-basierten Testkits von Dante Labs kann man online beziehen. Um die DNA-Probe abzugeben, gibt man etwas Speichel in ein Röhrchen, das zurück an das Unternehmen geschickt wird. Mittels proprietärer Bioinformatikanalysen wird die Bedeutung spezifischer genetischer Variationen interpretiert. Die Berichte werden in leicht verständlichem, benutzerfreundlichem Format vorgelegt. Die Kunden können etwas über ihre Anfälligkeit für die Entwicklung von Erkrankungen erfahren, etwa erblich bedingten Arten von Krebs, Herzversagen, Diabetes und anderen Stoffwechselkrankheiten, Alzheimer-Krankheit, Parkinson-Krankheit, Autismus und anderen verbreiteten Erkrankungen. Über die Tests kann man auch erfahren, wie gut man bestimmte Medikamente metabolisieren kann. Bei der Fürsorge für Menschen mit seltenen und nicht diagnostizierten Erbkrankheiten können sie ebenfalls hilfreich sein. Ganz allgemein können die Genomanalysen von Dante Lab Menschen dabei unterstützen, fundierte Entscheidungen bezüglich Ernährung, Wellness und Lebensstil zu treffen.

Dante Labs hat sich für sein zukünftiges Wachstum für Sequenzer von Illumina entschieden. Ausschlaggebend war dabei die Rolle von Illumina als Pionier für den Fortschritt von Genomtechnologien und -anwendungen in Verbindung mit dem Ruf, den das Unternehmen für Genauigkeit, Beständigkeit und unübertroffenen technischen Support vor Ort genießt.

Über Dante Labs

Dante Labs sieht seinen Auftrag darin, jedem die modernsten Genomtests zugänglich zu machen. Bisher hat das Unternehmen Kunden in mehr als 80 Ländern, die persönlich das Potential des gesamten Genoms erleben konnten. Über die internationale Plattform des Unternehmens für Gesamtgenom-Sequenzierung können Menschen umsetzbare Erkenntnisse zu ihren Anfälligkeiten, Reaktionen auf Medikamente sowie zur personalisierten Medizin überall auf der Welt einsehen. Wenn Sie mehr erfahren oder einen Test von Dante Labs für die Sequenzierung des gesamten Genoms beziehen wollen, besuchen Sie bitte www.dantelabs.com und folgen Sie @DanteLabs.

