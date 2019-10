Stuttgart (ots) - Ja, die deutsche Industrie steckt in einer Rezession. Das ist formal richtig, weil in zwei Quartalen hintereinander die Wirtschaftsleistung in diesem Bereich gesunken ist. Dennoch steckt nicht die deutsche Wirtschaft insgesamt in einer Krise. Ihr Hauptproblem ist die Schwäche der Weltwirtschaft. Wenn sich die USA und China über Zölle streiten, wenn der US-Präsident den europäischen Autobauern und anderen damit droht, ihre Waren zu verteuern, wenn die Briten sich von der EU lossagen, ohne zu sagen, wie das genau geschehen soll, dann belastet das die Weltwirtschaft. Und dann belastet das eine Volkswirtschaft, die zu 70 Prozent oder mehr vom Export abhängt, stärker als andere. Die gute Seite aber ist, dass in Deutschland andere Bereiche durchaus gut laufen, dass die Löhne schneller steigen als die Preise, dass die Konsumenten zum Kaufen bereit sind und die Unternehmen Geld für Investitionen haben. Das alles macht Mut.



