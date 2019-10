Netflix - die Bären feiern bald die nächste Party!

Analyse erstellt im Auftrag von





Die Aktie des Streaming-Konzerns befindet sich im Abwärtstrend. Große Konkurrenten wie Apple und Disney launchen im November ihre günstigen Streaming-Dienste. Der A ktienkurs von Netflix notiert unter den exponentiell gleitenden Durchschnitten EMA 50 und EMA 20. Pullback`s in Richtung des EMA 20 waren in der Vergangenheit gute Short-Gelegenheiten in dieser Aktie.Die Aktie machte gerade einen Pullback zum EMA 20 und wird wieder abverkauft. Es hat sich eine Bärenflagge ausgebildet. Wenn diese nachhaltig nach unten gebrochen wird, könnte es eine Etage tiefer gehen - es wäre mit einer dynamischen Beschleunigung des Abwärtstrends zu rechnen.Für einen Short-Einstieg sollte ein Bounce zum EMA 20 abgewartet werden. Wenn die Aktie danach aus der Flaggenformation ausbricht, kann der Einstieg gesucht werden. Intraday ist hier auf Setups zu achten. Den Stopp könnten aggressivere Trader über die Durchbruchskerze platzieren, für defensivere Trader würde sich der Bereich des EMA 20 über 272 USD anbieten.Meine Meinung zu Netflix ist bärisch