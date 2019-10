Medienmitteilung

Sydney, Australien; Baar-Zug, Schweiz; 4. Oktober 2019

Partners Group nimmt AUD 550 Mio. mit Lancierung eines globalen Private Debt Programms an der australischen Börse auf

Partners Group, der globale Manager von Privatmarktanlagen, hat mit der Lancierung des Partners Group Global Income Fund an der australischen Börse (ASX) AUD 550 Mio. aufgenommen. Der stark überzeichnete Listed Investment Trust ("LIT" oder "der Trust") bietet privaten Anlegern Zugang zu globalen nicht-börsengehandelten Unternehmensdarlehen. Anteile am Trust können aufgrund der Börsenkotierung an der ASX ge- und verkauft werden, was Anlegern ein hohes Mass an Flexibilität gewährt. Die Handelsaufnahme erfolgte unter dem ASX-Code "PGG" am 26. September 2019.

Der Trust wird in drei Private Debt Strategien investieren. First Lien-Darlehen werden dabei die Mehrheit der Investitionen ausmachen. Second Lien- und nachrangige Darlehen sowie ausgewählte Darlehen aus Sondersituationen machen die Minderheit aus. Es wird eine Barausschüttung in Höhe des RBA-Leitzinses plus 4% pro Jahr angestrebt und eine monatliche Auszahlung beabsichtigt.¹

Partners Group greift bei der Verwaltung des Trusts auf seine langjährige Erfahrung mit Private Debt Investitionen zurück und wird von einem Team von über 50 Private Debt Investment Spezialisten in weltweit 20 Niederlassungen unterstützt. Seit dem 30. Juni 2019 verwaltet das Team ein diversifiziertes Portfolio von globalen Private Debt Investitionen in Höhe von rund USD 20 Mrd. (AUD 29 Mrd.).

Martin Scott, Partner und Head Australien, kommentiert: "Wir sind über die erfolgreiche und überzeichnete Markteinführung des LIT in Australien sehr erfreut. Damit bieten wir Privatanlegern im aktuellen Niedrigzinsumfeld ein attraktives Investitionsprogramm, welches bisher nur für institutionelle Investoren zugänglich war und eine interessante Alternative zu traditionellen festverzinslichen Anlagen darstellt. Wir gingen bei der Strukturierung des LIT keine Kompromisse ein und legten unseren Schwerpunkt auf Qualität und Best Practice."

André Frei, Partner und Co-CEO bei Partners Group, ergänzt: "Wir verzeichnen eine anhaltend starke Nachfrage von Vertriebspartnern und privaten Anlegern. In der ersten Jahreshälfte 2019 machten diese Investoren 16% der globalen Gesamtnachfrage aus. Diese erkennen zunehmend die Vorteile von privaten Märkten und beabsichtigen die Allokationen von institutionellen Investoren in ihren eigenen Portfolios widerzuspiegeln. Normalerweise suchen diese Anleger Zugang zum Privatmarkt durch semi-liquide Investitionsstrukturen. Wir sind ein bedeutsamer Vorreiter in der Strukturierung von innovativen semi-liquiden Programmen und verwalten heute mehr als 20% unseres Vermögens in diesen Vehikeln."

1 Die angestrebte Höhe der Barausschüttung ist lediglich ein objektives Ziel, das möglicherweise nicht erreicht wird. Zukünftige Renditen sind nicht garantiert und ein Kapitalverlust kann eintreten.

Über Partners Group

Partners Group ist ein globaler Manager von Privatmarktanlagen mit einem verwalteten Vermögen von EUR 80 Mrd. (USD 91 Mrd.) in den Bereichen Private Equity, Private Real Estate, Private Infrastructure und Private Debt. Die Firma verwaltet ein breites Spektrum an Investitionsprogrammen und massgeschneiderten Portfolios für internationale institutionelle Investoren. Der Hauptsitz von Partners Group ist in Zug und weitere Niederlassungen befinden sich in Denver, Houston, Toronto, New York, São Paulo, London, Guernsey, Paris, Luxemburg, Mailand, München, Dubai, Mumbai, Singapur, Manila, Shanghai, Seoul, Tokio sowie Sydney. Partners Group beschäftigt über 1'300 Mitarbeiter und ist an der Schweizer Börse SIX (Symbol: PGHN) notiert. Die Partner sowie alle Mitarbeiter von Partners Group sind bedeutende Anteilseigner der Firma.

Investor Relations Kontakt

Philip Sauer

Tel.: +41 41 784 66 60

E-Mail: philip.sauer@partnersgroup.com

Media Relations Kontakt

Jenny Blinch

Tel.: +44 207 575 2571

E-Mail: jenny.blinch@partnersgroup.com

www.partnersgroup.com

