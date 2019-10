Achtung...: Sie haben 60% Kursgewinn in den letzten 3 Tagen versäumt, aber Sie haben immer noch die Chance auf 4.166%!

Anzeige / Werbung

Durch zwei News wurde der fulminante Turnaround bei dieser Aktie eingeläutet. Vom Tief hat sich dieses Papier in den letzten drei Tagen schon 60% entfernt, aber richtet man sich nach einem Mann, der es eigentlich wissen muss, dann hat diese Aktie noch immer eine 4.166%-Reise vor sich, denn David Parry geht davon aus, dass diese Aktie eine 10-Dollar-Aktie ist!

Der Grund, warum diese Aktie so einen Run hat, ist darin zu suchen, dass das Unternehmen der Anleger-Community durch die letzten beiden Meldungen wohl ganz deutlich klar gemacht hat, was es zu bieten hat - und zwar weit mehr, als der Großteil der Konkurrenz! Wir würden sogar so weit gehen, dass Agraflora Organics (A2N9KA) das Zeug hat, sich in den Top 5 der Cannabis-Unternehmen, wenn nicht sogar in den Top 3 zu platzieren.

Sowohl bei der Cannabisproduktion (zweitgrößte verfügbare Anbaufläche unter Glas - 2.2 Mio Quadratfuß) als auch bei der Cannabisverarbeitung im Lebensmittelbereich (51.000 Quadratfuß Erzeugungsanlage) steht man kurz vor der Lizenzerteilung und somit vor dem Produktionsbeginn!

Für 2020 erwartet man eine Cannabisproduktion in einer ähnlichen Größenordnung wie die vom Branchenprimus Aphria Inc. (TSX: APHA). Aphria hat einen fast 10 Mal so hohen Börsenwert wie AgraFlora.

Das ist die Chance, die Sie jetzt nutzen können.

AgraFlora Organics Prepares for October 17th Health Canada Regulations with Vertically Integrated Edibles Infrastructure, To Commercialize High-CBD Varietals Under R&D License

Am 17. Oktober 2019 wird in Kanada der Vertrieb von mit Cannabiswirkstoffen (CBD, THC) versetzten Lebensmitteln legalisiert. AgraFlora ist dafür gerüstet und hat dank der Zusammenarbeit seines Tochterunternehmens Canutra Naturals Ltd. mit der Université de Moncton ("UM") wesentliche Fortschritte in Bezug auf die Gentechnik und Phänotypisierung eines Portfolios von Sorten mit hohem CBD-Gehalt erzielt (auf dem 76 Hektar großen Hauptcampus in Kent County, New Brunswick). Canutra verfügt über eine Cannabis-Forschungslizenz von Health Canada gemäß des Cannabis Regulations Acts, welche die Entwicklung proprietärer Cannabis-Genetiken und -Phänotypen ermöglicht.

Diese CBD-reichen Cannabispflanzen sollen dann in der 51.000 Quadratfuß großen Verarbeitungsanlage in Winnipeg zu folgenden Produkten werden und, wie in einer vorangegangenen News veröffentlicht, einem Umsatz von 750 Mio. CAD pro Jahr erzielen:

Gummies, Bonbons

Backwaren;

Aromatisierte Tinkturen;

Gourmet-Snacks, darunter mit Cannabis angereicherter Honig, Ahornsirup,

Snacks auf der Basis von Gemüsepüree

CBD-infundierte Haustierprodukte

Die Einreichung des Videoevidenz-Pakets bei Health Canada, dem letzten Schritt vor der Produktionslizenz-Erteilung, erwartet man bis Dezember 2019. CEO Brandon Boddy hat Recht, wenn er behauptet:

"Beispiellose unternehmerische Weitsicht in Verbindung mit dem gezielten Einsatz von Kapital in wertsteigernden Vermögenswerten wie der Winnipeg Edibles Facility hat AgraFlora als Marktführer in der Cannabislandschaft positioniert… Unsere Fähigkeit Einnahmen aus dem vorgelagerten Anbau bis hin zur nachgelagerten Produktformulierung, -herstellung, -extraktion und -einzelhandelsdistribution zu nutzen, wird zu einem wesentlichen Unterscheidungsmerkmal unter unseren Branchenkollegen."

AgraFlora Organics International*

WKN: A2N9KA

Börsenplätze: Frankfurt (Deutschland); Toronto (CSE Kanada, Heimatbörse)

Die am Mittwoch veröffentlichte News unterstreicht nicht nur die reale Größe der existierenden Cannabisanlage in Delta/BC, sondern auch die in unseren Augen extreme Unterbewertung der Aktie! Schauen Sie sich die Zahlen an und realisieren Sie das enorme Potential.

AgraFlora Organics Reviews Delta Greenhouse Infrastructure Upgrades; Deploys Over C$30,000,000 in PPE Expenditures

30 Millionen CAD wurden in den letzten Monaten in die Adaptierung des bestehenden Glaushauses investiert, um dieses für die Erzeugung von Cannabis "fit" zu machen. Ausbauphase 1 ist somit abgeschlossen.

Die Abmessungen der gesamten Anlage sind mit 2,2 Mio Quadratfuß gewaltig.

Nur das Cannabis-Glaushaus in Smith Falls von Canopy Growth Corp. (TSX: WEED) ist größer.

Das Glashaus in Edmonton in Alberta von Aurora Cannabis (TSX: ACB) ist 100.000 sq ft kleiner.

Das Leamington-Glashaus in Ontario von Aphria Inc. (TSX: APHA) ist sogar 700.000 sq ft kleiner.

Die internen Prognosen von AgraFlora zeigen, dass die Delta-Facility des Unternehmens nach Erhalt der oben genannten Standard-Anbaulizenz von Health Canada bis 2020 der viertgrößte lizenzierte Produzent (LP) in Kanada sein wird.

Produktionsvergleich 2020 geschätzt:

Firma Gramm Cannabis 2020 (geschätzt) Börsenwert Aurora Cannabis 700 Mio. 5,9 Mrd. Canopy Growth Corp. 525 Mio. 10,5 Mrd. Aphria 255 Mio. 1,7 Mrd. AgraFlora & PSC 251 Mio. 0,16 Mrd. Tilray 225 Mio. 3,1 Mrd. Der Green Organic Dutchman 195 Mio. 0,56 Mrd. Cronos Group 150 Mio. 4,1 Mrd. OrganiGram 113 Mio. 0,71 Mrd. Hexo Corp. 108 Mio. 1,3 Mrd.

Nicht außer Acht lassen sollte man, dass die Delta-Anlage über ein eigenes Erdgas-Kraftwerk verfügt, das die Betriebsstätte nicht nur mit Strom, sondern auch mit Wärme versorgt. Ein 5,7 Mio. Liter großer Warmwasserspeicher ist ebenfalls vorhanden, der die tagsüber erzeugte Energie speichert und im Bedarfsfall abgeben kann.

AgraFlora rechnet mit einem abgepackten Erzeugungspreis von 0,80 CAD pro Gramm und hat bereits vorab Abnahmeverträge in der Höhe von 125 Mio. Gramm abgeschlossen.

Das einzige, was AgraFlora und den Aktionären des Unternehmens noch zum Glück fehlt, ist die Betriebsgenehmigung der kanadischen Behörden. Der letzte Schritt der Genehmigungsphase wurde eingeläutet. Das Unternehmen erwartet diese noch vor Jahresende zu erhalten.

Mit der Lizenz wird sich AgraFlora bei den Riesen wie Canopy, Aphria und Aurora einreihen können, allerdings mit dem bedeutenden Unterschied, dass AgraFlora derzeit einen Börsenwert von grob 200 mMio. CADhat, die genannten anderen Cannabisunternehmen hingegen aber Bewertungen von 1,7 bis 10 Milliarden CAD! - Da sehen wir jetzt eine real erscheinende Chance für 1.000% Kurszuwachs bei AgraFlora.

Hier entsteht augenscheinlich etwas wirklich Gewaltiges, wie wir es bislang bei noch keinem vergleichbaren Unternehmen der Branche gesehen haben. Sobald die Inbetriebnahme offiziell ist, so glauben wir, könnten wir zunächst sehr sehr schnell das bisherige Allzeithoch der Aktie von AgraFlora, welches bei 0,86$ (CDN) lag, überschreiten, aber in Zukunft ist hier noch sehr viel mehr möglich, denn in Punkto Größe braucht man den Vergleich mit den bekannten Größen, wie Canaopy, Aurora oder Aphria nicht zu scheuen!

Dieser Meinung ist David Parry, ein Direktor von Propagation Services, dem Joint Venture zwischen Houwelings und AgraFlora, NICHT! Denn er geht noch sehr viel weiter:

Er glaubt nämlich, dass AgraFlora den derzeit großen Marktführern und Schwergewichten der Branche - Aurora oder Canopy - ernsthaft Konkurrenz machen kann und twitterte, dass er einen Kurs von 10$ (CDN) als realistisch erachtet. Das sind über 4.000% Kursgewinn!

AgraFlora ist aktuell so "günstig" wie schon lange nicht mehr und wir glauben, dass Anleger genau in der aktuell noch eher ruhigen Spätsommerphase sehr vieles richtig machen könnten, wenn sie jetzt eine Position in AgraFlora aufbauen.

Fakt ist aber ganz offensichtlich, dass AgraFlora aktuell extrem weit fortgeschritten und mit der erst vor kurzem erfolgten Akquisition der kanadischen Organic Flowers zudem mit einem extrem starken Produktportfolio aufgestellt ist. Über kurz oder lang wird AgraFlora also nicht nur Produkte und Cannabis verkaufen, sondern kann auch das eigene Cannabis zur Weiterverarbeitung in das vorhandene Produktportfolio nutzen.

Mehr als nur ein Plan: Marktführerschaft bei Cannabis-Süßwaren angestrebt

Nahezu schon unglaublich klingen die Pläne, die man mit einem der größten und bestsortierten Herstellungs- und Vertriebsunternehmen für Schokolade und Süßwaren Nordamerikas, der QCC (Quality Confections Canada), in Zement gemeißelt hat. AgraFlora und QCC planen die gemeinsame und bislang größte Cannabis-Süßwarenfabrik Kanadas.

Dieser Plan ist aber schon mehr als nur ein Plan, hat man die entsprechende Produktionsstätte schon erworben und erwartet man bereits für das erste Quartal 2020, in Vollbetrieb gehen zu können. QCC wurde schon vor knapp einem Jahrhundert gegründet und hat sich seither zu einem der größten nordamerikanischen Fruchtgelee- und Fruchtbonbonhersteller entwickelt, der mehr als 20.000 Standorte in ganz Nordamerika - allen voran Costco und WalMart - mit seinen Produkten beliefert.

Die interneren Umsatzprognosen allein aus dieser Unternehmung belaufen sich auf bis zu 750 Mio. Dollar (CDN)

- Dies wurde exakt so von AgraFlora in einer Meldung veröffentlicht:

"Edibles and Infusions anticipates its recently acquired 51,500 square foot edibles manufacturing facility will be fully operational by the first quarter of 2020 and, once optimized, will be capable of generating in excess of $750 million in annual sales revenue." - Auszug aus einer der letzten Meldungen von AgraFlora

Sie sehen selbst: Allein der Süßwarenzweig wäre ein "Company Maker" für sich selbst und würde im Erfolgsfall wohl ohne weiteres eine Milliardenbewertung für AgraFlora rechtfertigen. Nun, nicht viel anders schaut es aber wie schon eingangs erwähnt mit dem weltweit zweitgrößten Cannabis-Gewächshauskomplex unter Glas aus, von welchem AgraFlora 70% gehört: Das Gewächshaus hat eine Kapazität für die Produktion von rund 250.000 kg Cannabis im Jahr und soll sich ebenfalls bereits 2020 in Vollbetrieb befinden. Auch entsprechende Abnahmeverträge mit mehreren namhaften Cannabiskonzernen wurden bereits unterschrieben.

"So ganz nebenbei"

Ja, es liest sich in der aktuellen Unternehmenspräsentation von AgraFlora (diese können Sie über die Webseite von AgraFloraselbst anfordern) quasi nur als "Beiwerk", erscheint in unseren Augen aber genauso als ein weiterer "Company Maker", nämlich das erst vor kurzem lancierte Joint Venture mit einer führenden Brauerei der Großmetropole Toronto:

Gemeinsam mit dieser wird AgraFlora eigene Cannabisbiere auf den Markt bringen. Bereits im vierten Quartal 2019 sollen die ersten Produkte lanciert werden und folglich entsteht somit eine weitere große Umsatzquelle.

Ausgestattet mit individuellen Produktionsanlagen und einer eigenen Forschungs-, Entwicklungs- und Testanlage sowie einer modernen Brauinfrastruktur verfügt die Brauerei derzeit über eine jährliche Produktionskapazität von 120.000 Hektolitern, welche allerdings schon in Kürze auf ca. 200.000 Hektoliter steigen soll. Die bekannte kanadische Brauerei Steam Whistle Brewing produziert im Vergleich dazu etwa 95.000 Hektoliter im Jahr.

Und noch weitere Produkte…

Mit der 100%igen AgraFlora-Tochtergesellschaft Canutra Naturals Ltd. (Canutra) verfügt AgraFlora über Anbau-, Extraktions-, Fertigungs- und Vertriebskapazitäten in seinem Vorzeigebetrieb in Kent County (New Brunswick). Canutra produziert und vertreibt hochwertige Hautpflege-, Kosmetik- und Cannabinoid-Produktlinien, einschließlich einer Reihe von bereits gut etablierten Marken wie Whole Hemp Health, einer kanadischen, naturreinen und handgefertigten Hautpflegelinie, die mit Bio-Hanfsamenöl angereichert wird.

Auch Canutra könnte für AgraFlora für nicht unerhebliche Umsätze sorgen, insbesondere wenn man eine erst kürzlich veröffentlichte Erfolgsmeldung verinnerlicht: Schon jetzt sind die Produkte (neben dem Internet) bei 20 verschiedenen Einzelhändlern in Kanada erhältlich. Bis zum dritten Quartal 2019 soll die Verfügbarkeit bereits auf rund 100 Einzelhändler ausgeweitet werden! Und der "Blue Sky" wird noch größer, wenn man die jetzt bekanntgegeben Expansionspläne in alle 50 Bundesstaaten der USA einberechnet. Um erfolgreich in den USA agieren zu können, hat AgraFlora, die vom erfolgreichen Investmentbanker Brandon Boddy geleitet wird, die Expertise der E-Commerce-Agenture CoVault Technologies eingekauft.

Sie sehen selbst, dass es bei AgraFlora nicht nur ein Pferd im Stall gibt. im Erfolgsfall werden wir zahlreiche äußerst erfolgreiche "Rennpferde" sehen, die AgraFlora in die Champions League der Cannabisbranche führen werden, allem voran aber auch das weltweit zweitgrößte Cannabisgewächshaus unter Glas.

Bewertung: Massives Upside offensichtlich

Die wirklich Großen der Branche bringen Milliardenbewertungen auf die Börsenwaage. Selbst wenn nur ein Teil der ambitionierten Pläne des AgraFlora-Managements aufgeht, erscheint auch eine zukünftige Milliardenbewertung des Unternehmens keineswegs utopisch. Aber machen Sie einfach Ihre eigene Due Diligence…

Unsere Meinung: Bei den Aussichten und der vergleichsweise hierzu sehr niedrig erscheinenden Bewertung - so meinen wir - gehört AgraFlora wohl offensichtlich zu den aussichtsreichsten Cannabisaktien am Markt.

Wie immer gilt: Informieren Sie sich selbst über AgraFlora!

Webseite: https://agraflora.com

Filings (Börsenbehörden Kanada): www.sedi.ca

Wir halten Sie weiter auf dem Laufenden! Melden Sie sich kostenlos und unverbindlich für unseren Newsletter an: www.inult.com

