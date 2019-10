Der Bitcoin ist immer noch die ungeschlagene Nummer eins der Kryptowährungen. Nun ist mutmaßlich eine Bitcoin-Mining-Farm in China abgebrannt. Könnte dieser Brand in Zusammenhang stehen mit einer überdurchschnittlich hohen Mining-Zeit?? Equipment im Wert von 10 Millionen US-Dollar zerstört ? Auffällig lange Mining-Zeit für einen Block ? Twitter-Nutzer vermuten ZusammenhangAm Anfang dieser Woche scheint eine große Bitcoin-Mining-Farm in China abgebrannt zu sein. Das postete zumindest ...

