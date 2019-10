Erfolgreiche globale Kundenveranstaltungsserie unterstützt Klienten weiterhin in der Verstärkung des Wettbewerbsvorteils

SugarCRM Inc., ein Anbieter, der Unternehmen dabei unterstützt, außergewöhnlich gute Kundenerfahrungen zu generieren, bereitet sich auf die SugarConnection Paris vor, wo der Online-Marken- und Kundenloyalitätsexperte Alex Hunter als Hauptredner auftreten wird. Die Veranstaltung in Paris ist das dritte von vier weltweiten Veranstaltungen, die exklusiv Kunden und strategischen Partnern von Sugar vorbehalten sind.

Die Teilnehmer dürfen sich auf ein äußerst fokussiertes Kundenevent freuen, das direkt auf die SugarConnection Boston folgt, wo es letzte Woche nur noch Stehplätze gab. Die Teilnehmer haben dabei die Möglichkeit, Reden führender Unternehmensvertreter zu hören, sich an "Ask the Experts"-Fragerunden zu beteiligen und spezifische Präsentationen zu Sugar Market, Sell, Serve und jetzt auch zu den neu eingeführten Discover and Connect zu verfolgen. Hiermit wird der Umsatz gesteigert, bessere Kundenbetreuung gewährleistet und die Loyalität maximiert.

Hunter, ein äußerst begehrter Redner, spricht darüber, wie Technologie das Wissen über den Kunden verbessern und die Dienstleistungsangebote von Unternehmen personalisieren kann, anstatt nur Werkzeug zur Gewinnoptimierung zu sein. Er bindet die Teilnehmer in Paris mit ein, indem er Beispiele außergewöhnlicher (und außergewöhnlich schlechter) Kundendiensterlebnisse präsentiert und aufzeigt, wie man mit Kunden umgeht, die individuell behandelt werden wollen.

"SugarConnection Paris bietet eine große Bandbreite an Möglichkeiten", sagte Hunter. "Ich freue mich besonders darauf, darüber zu sprechen, welche Lektionen ich über die Art und Weise, wie Marken in bestimmten Märkten sehr unterschiedlich wahrgenommen werden, gelernt habe und hoffe, dass die Teilnehmer dies in ihren Unternehmen umsetzen können." Durch Bezugnahme auf Unternehmen wie Virgin America, Apple und Coca-Cola wird er erläutern, wie man eine durchgängig beeindruckende Beziehung zu Kunden für die gesamte Dauer ihres Kontakts mit einer Marke schaffen kann, unabhängig davon, wo und wie dieser Kontakt stattfindet.

"Wir freuen uns sehr darauf, Alex bei SugarConnection Paris begrüßen zu dürfen", sagte James Frampton, General Manager in EMEA. "Wir verfügen über eine starke Community und eine große Anzahl an Kunden, Partnern und Lieferanten, in die wir laufend wieder investieren, um höheres Kundenengagement zu generieren. Alex ist ein dynamischer Redner, dessen Unternehmenserfahrungen aus erster Hand unsere Kunden und Partner auf mehreren Ebenen unterhalten und bereichern werden."

Die Anmeldung für die Veranstaltung in Paris, die am 23. Oktober 2019 im Châteauform City Les Jardins de Saint Dominique stattfinden wird, ist ab sofort möglich. Datum und Ort des letzten Events in Sydney (Australien) Anfang 2020 werden in Kürze bekannt gegeben. Weitere Informationen finden sie hier.

