Dienstag fällt Evotec SE (ISIN: DE0005664809) um über 4 % ohne besondere Meldung, Mittwoch am Ende um weitere 2,48 % auf 19,29 EUR, geht es jetzt Freitag weiter runter? Keine Unterstützungslinie scheint zu halten. Aber es kommen kleine Hoffnungszeichen. Am Tag der Einheit handelte Evotec auf Tradegate zumindest wieder mal im Plus. Zwar nur um magere 0,62 % auf 19,37 EUR um 20:00 Uhr, aber immerhin. Weiterhin stieg der Biotechnologie-Index der NASDAQ um 1,71 % zum Vortag - wichtig den höchsten Stand erreichte der Index zum Handelsende! Sogar an der Front der Shorties gab es eine - wenn auch minimale ...

