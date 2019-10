Teilweise in Abwehr rund um die Gerüchte von THOMAS COOK, um zu belegen, dass man als Nr. 1 in diesem Markt die Stellung hält und ausbaut. Die Ergebnisse gibt es voraussichtlich in der kommenden Woche. Auf der aktuellen Basis ist dies ein Wette wert.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info