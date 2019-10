M E D I E N M I T T E I L U N G

Verwaltungsrat nimmt Forderungen der Aktionärsgruppe um Veraison zur Kenntnis

Dietlikon, 4. Oktober 2019 - Implenia hat gestern über die Medien erfahren, dass die Aktionärsgruppe um den aktivistischen Fund Veraison und den langjährigen Implenia-Aktionär, Max Rössler, den am Capital Market Day vom 1. Oktober 2019 präsentierten Zwischenstand ihrer Strategieumsetzung in Frage stellt. Sie will Implenia stattdessen zerschlagen und Teile des Verwaltungsrats auswechseln.

Die Sichtweise dieser Aktionärsgruppe steht in starkem Kontrast zu den positiven Rückmeldungen, die Implenia von anderen Aktionären und Finanzanalysten zur Strategie des integrierten Geschäftsmodells und der anvisierten, besseren Nutzung des Immobilienportfolios erhalten hat. Zudem werden dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung auch von Corporate Governance-Spezialisten gute Noten erteilt.

Implenia ist überrascht von der aggressiven Vorgehensweise der Aktionärsgruppe, aber weiterhin offen für einen konstruktiven Dialog. Der Verwaltungsrat wird zur gegebenen Zeit detailliert zu den Ansinnen Stellung nehmen.

Bis dato ist allerdings noch kein formeller Antrag mit Traktanden für eine ausserordentliche Generalversammlung bei Implenia eingegangen.

