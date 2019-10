The following instruments on XETRA do have their first trading day 04.10.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 04.10.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0419041568 KOREA N.OIL 19/24 BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0419041618 RZD CAPITAL 19/25 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000DD5AMT5 DZ BANK CLN E.9788 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0T27 DZ BANK IS.A1185 BD00 BON EUR N

CA XFRA SE0012930089 SWED.ATP.MAN 19/22 BD00 BON SEK N

CA XFRA US03027XAX84 AMERN TOWER 19/27 BD00 BON USD N

CA XFRA XS2059777594 LHMC FINCO 2 19/25 REGS BD00 BON EUR N

CA XFRA XS2062490649 EP INFRASTR. 19/28 BD00 BON EUR N

CA XFRA XS2063268754 ROYAL MAIL 19/26 BD00 BON EUR N

CA XFRA XS2063350925 HANN RUECK SUB 2019/2039 BD00 BON EUR N

CA DEP1 XFRA CA24380K2048 DEEPMARKIT CORP. EQ00 EQU EUR N

CA EXNN XFRA DE000A2YN801 EXPEDEON AG NA O.N. EQ00 EQU EUR Y

CA 29X2 XFRA KYG6264V1361 MONGOLIAN MINING CRP.REGS EQ00 EQU EUR N

CA UIQG XFRA LU1974693662 UBS-J.P.M.GL.G. ADLA EQ00 EQU EUR Y

CA 3I0 XFRA US76169C1009 REXFORD IND.REALTY DL-,01 EQ00 EQU EUR N

CA GNA6 XFRA LU0557858130 AF-AF EM.WO.EQ. AEOC FD00 EQU EUR N

CA X138 XFRA LU1883321298 AF-G.EQ.TA.IN.A2QTI UHEOD FD00 EQU EUR N

CA X13K XFRA LU1883854199 AF-P.US EQ.F.G. A UNH.EOA FD00 EQU EUR N

CA X13L XFRA LU1883854355 AF-P.US EQ.F.G. A UNH.DLA FD00 EQU EUR N