Corvus Gold will mit einer 20 Mio. Dollar schweren Aktien-Platzierung seine Goldprojekte in Nevada vorantreiben. Dabei garantiert eine Bank die Abnahme der Stücke bereits vorab und somit den Mittelzufluss.

Bought-Deal: Bank garantiert Finanzierung

Bisher hatte Corvus Gold (2 CAD | 1,34 Euro; CA2210131058) stets in Sechsmonatszeiträumen Kapital am Aktienmarkt aufgenommen. Dies klappte auch in den schwierigen Jahren für den Goldmarkt sehr gut, zumal Großaktionär AngloGold Ashanti stets mitzog. Doch nun will das Corvus-Management mit einem Schlag 20 Mio. kanadische Dollar am Markt aufnehmen. Im Rahmen eines Bought Deals mit BMO Capital Markets will man 10 Mio. Aktien zum Preis von jeweils 2 CAD platzieren. Bei einem Bought Deal garantiert die Bank die Abnahme der Stücke, so dass Corvus nun bereits mit den Einnahmen planen kann. Dies dürfte erklären, warum der Platzierungspreis rund 7 Prozent unter dem Marktpreis lag. Vor allem aber: Man musste den Abschlag zum aktuellen Aktienkurs gewähren, weil man wie gehabt keine Warrants ausgeben will. DIese Optionen locken kurzfristig oft Anleger an, können aber mittel- bis langfristig dem Kurs und ...

