IRW-PRESS: Converge Technology Solutions Corp.: Converge Technology Solutions Corp. meldet Übernahme von Datatrend Technologies, Inc. und kündigt organisatorische Änderungen an

Datatrend Technologies, Inc. ist ein führender Anbieter von Technologielösungen mit Sitz im Großraum Minneapolis/St. Paul, dessen Hauptaugenmerk auf Lösungen in den Bereichen Next-Gen-Datacenter, Hybrid Cloud, Infrastruktur, seitenübergreifende IT-Installationen und ISV/OEM liegt

3. Oktober 2019, TORONTO, ONTARIO, KANADA. Converge Technology Solutions Corp. (Converge oder das Unternehmen) (TSXV:CTS) (FWB:0ZB) (OTCQX:CTSDF) gibt heute bekannt, dass das Unternehmen Datatrend Technologies, Inc. (Datatrend), einen führenden Anbieter von Technologielösungen mit Sitz im Großraum Minneapolis/St. Paul, übernommen hat. Diese Übernahme bringt die Kunden und hochqualifizierten Teams von Datatrend, bestehend aus erfahrenen Technologieexperten, Geschäftsberatern und Meinungsführern, zur schnell wachsenden Plattform von Converge.

Charlie Cox, CEO von Datatrend, wird das Geschäft weiterhin gemeinsam mit dem bestehenden Managementteam von Datatrend leiten. In Zusammenarbeit mit Charlie und seinem Team wird sich Converge bemühen, den bestehenden und neuen Kunden von Datatrend seine Software gestützten Hybrid-IT-Lösungen, darunter identitätsbasierte Unternehmens-Blockchain, Managed Services für Cognitive IT, Cybersicherheit und Resilienz sowie Multi-Cloud-Lösungen, vorzustellen und gleichzeitig die Hybrid-IT-Lösungen von Datatrend, darunter Lösungen in den Bereichen Next-Gen-Datacenter, Hybrid-Cloud, Infrastruktur, seitenübergreifende IT-Installationen und ISV/OEM, bei den Kunden von Converge in ganz Nordamerika einzusetzen.

Seit mehr als 32 Jahren liefert Datatrend technologische Infrastrukturlösungen - vom Rechenzentrum bis hin zu Edge-Computing -, um Unternehmen bei ihrer digitalen Transformation zu unterstützen und effektive Geschäftsergebnisse zu erzielen. Datatrend bietet Beratung, Planung, Design, Implementierung, Integration, Projektmanagement und Personalbesetzung für Rechenzentren der nächsten Generation, Multi-Cloud-Umgebungen, Verkabelungs- und Wireless-Lösungen für seitenübergreifende Einführungen und IOT-Dienste für Softwarehersteller (ISVs), Originalgerätehersteller (OEMs) und Dienstleister.

Datatrend hat sich im Laufe der Jahre einen Namen als führender Anbieter von technologischen Infrastruktur-Lösungen - vom Rechenzentrum bis hin zu Edge-Computing - gemacht und gleichzeitig langfristige persönliche Beziehungen zu seinem Kundenstamm aufgebaut, sagt Charlie Cox, President und CEO von Datatrend. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Converge, um ein Unternehmen aufzubauen, das unsere Kunden in Nordamerika besser bedienen kann, und sind zuversichtlich, dass dieses Unterfangen für alle Beteiligten von Vorteil sein wird.

Wir freuen uns sehr, dass Datatrend zur Unternehmensfamilie von Converge stößt, meint Shaun Maine, CEO von Converge. Sein angesehenes Team unterstützt Unternehmen in der ganzen Nation und verfügt über bemerkenswerte Erfahrung bei der Betreuung von Großkunden in der Finanzdienstleistungsbranche sowie im Reise- und Gastgewerbe durch seine Konfigurationszentren für Unternehmen, Projektmanagementfähigkeiten und Zertifizierungen. Datatrend stärkt unsere zentrale geographische Abdeckung und seine umfangreiche Erfahrung mit Unternehmenskunden wird sich im gesamten Unternehmen bezahlbar machen.

Darüber hinaus freut sich das Unternehmen, die folgenden organisatorischen Änderungen bekannt zu geben, während es seine Phase-III-Konsolidierung des Back-Office-Betriebs und der Standardisierung der Tools und Prozesse plant. Cory Reid wird diese Bemühungen als Chief Operating Officer (COO) leiten und die Bereiche Finanzen, Betrieb und Personalmanagement betreuen. Außerdem wird er für die Integration neuer Übernahmen verantwortlich zeichnen. Don Cuthbertson, Mitbegründer von Converge, wird als Chief Technology Officer (CTO) nach wie vor die technische Ausrichtung des Unternehmens und seines Cloud-Teams bestimmen. Don wird auch weiterhin seinen Posten als President für Kanada bekleiden und zugleich an vorderster Front der neuen Geschäftsmodelle stehen, die von den Initiativen von Converge im Bereich Unternehmens-Blockchain rund um das Thema Identität vorgestellt werden.

Die Übernahme von Datatrend ist die zehnte Transaktion, die Converge seit Oktober 2017 abgeschlossen hat. Die Unternehmensfamilie von Converge beinhaltet Corus Group, LLC; Northern Micro, Inc.; 10084182 Canada Inc., das als Becker-Carroll firmiert; Key Information Systems, Inc.; BlueChip Tek, Inc.; Lighthouse Computer Systems, Inc.; Software Information Systems LLC; Nordisk Systems, Inc.; und Essex Technology Group, Inc.

Über Converge

Converge Technology Solutions Corp. kombiniert Innovationsakzeleratoren und grundlegende Infrastrukturlösungen, um Kunden erstklassige Lösungen und Dienstleistungen anzubieten. Das Unternehmen baut eine Plattform für regional ausgerichtete hybride IT-Lösungsanbieter auf, um deren Fähigkeit zu verbessern, Multi-Cloud-Lösungen sowie Blockchain-, Resilienz- und Betreiberdienstleistungen bereitzustellen, sodass Converge in der Lage ist, die Geschäfts- und IT-Probleme anzugehen, mit denen öffentliche und private Unternehmen heutzutage konfrontiert sind. Nähere Informationen erhalten Sie unter http://www.convergetp.com.

Über Datatrend Technologies, Inc.

Als Lösungsintegrator bietet Datatrend IT-Lösungen, die Unternehmen dabei unterstützen, durch die Nutzung von Technologie effektive Geschäftsergebnisse zu erzielen. Dafür stellt Datatrend technologische Infrastrukturlösungen - vom Rechenzentrum bis hin zu Edge-Computing - bereit. Durch Planung, Design, Implementierung, Integration und Projektmanagement für Rechenzentren der nächsten Generation, Cloud-Umgebungen, Verkabelungs- und Wireless-Lösungen für seitenübergreifende Einführungen und IOT-Dienste sowie Lösungen für Softwarehersteller (ISVs), Originalgerätehersteller (OEMs) und Dienstleister weiß Datatrend, wie man IT entscheidend für ein Geschäft nutzt. Nähere Informationen erhalten Sie über http://datatrend.com.

