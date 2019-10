"Eine Coke ist eine Coke und kein Geld der Welt kann dir eine bessere kaufen als die, die der Penner an der Ecke trinkt", hat Andy Warhol mal geschrieben - und damit den Charakter der Massenproduktion beschrieben. Heute gilt das in ähnlicher Weise für das iPhone. Die Neuland-Kolumne. Niemand hat den Charakter der Massenproduktion des 20. Jahrhunderts so gut auf den Punkt gebracht wie Andy Warhol. "Eine Coke ist eine Coke und kein Geld der Welt kann dir eine bessere kaufen als die, die der Penner an der Ecke trinkt", schrieb er mal "The Philosophy of Andy Warhol." "Alle Cokes sind gleich, alle Cokes sind gut. Liz Taylor weiß das, der Präsident weiß das, der Penner weiß das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...