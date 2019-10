Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Gerresheimer vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 81 Euro belassen. Das dritte Quartal des Verpackungsspezialisten dürfte schwach ausgefallen sein, schrieb Analyst Scott Bardo in einer am Freitag vorliegenden Studie. Anleger müssten sich noch in Geduld üben. Gerresheimer habe ein neues und talentiertes Management. Sollte es erfolgreich agieren, habe die Aktie deutlich Luft nach oben./ajx/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2019 / 18:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

