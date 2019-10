Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Halbzeit beim Trader 2019, dem Online-Börsenspiel der Commerzbank. Mit welchen Strategien die bislang vier Wochenpreise gewonnen wurden und welche Chancen selbst Neueinsteiger jetzt noch haben, erläutert Spielleiter Anouch Wilhelms in der aktuellen Sendung. ideasTV ist das Fernsehformat der Derivateabteilung der Commerzbank. Die Erstausstrahlung bei DER AKTIONÄR TV findet immer am Mittwochabend um 17.00 Uhr statt. Die Sendung wird in den Folgetagen im Programm wiederholt und ist online auf http://www.deraktionaer.tv abrufbar.