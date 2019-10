Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für HSBC von 890 auf 915 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Im Investment Banking in den USA dürfte die Großbank bei den Kosten und beim Kapital effizienter gewirtschaftet haben, schrieb Analyst Martin Leitgeb in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch sei das Geldhaus dort im Privatkundengeschäft rascher gewachsen./bek/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2019 / 00:24 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0004 2019-10-04/08:24

ISIN: GB0005405286