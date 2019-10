Die Aktien des Biotech-Unternehmens Evotec könnten am Freitag angesichts von Fortschritten in einer Wirkstoff-Forschungspartnerschaft einen Blick wert sein. Sie stiegen am Morgen auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um 1,61 Prozent. Dabei dürfte allerdings auch der sich abzeichnende Erholungsversuchs des Gesamtmarktes Rückenwind geliefert haben.

Evotec erreichte in einer Partnerschaft mit Aeovian Pharmaceuticals zur Entwicklung eines Wirkstoffs zur Behandlung seltener und altersbedingter Krankheiten einen Meilenstein und erhält eine Zahlung in nicht genannter Höhe. Zudem nahm das MDax -Unternehmen an einer Finanzierungsrunde von Aeovian teil./mis/jha/

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0005664809

AXC0062 2019-10-04/08:31