Bei der Evotec-Aktie deutet sich eine Kurserholung an, nachdem das Hamburger Biotech-Unternehmen am Freitagmorgen Neuigkeiten vorgelegt hat. Im Rahmen der Kooperation mit Aeovian Pharmaceuticals sei ein Meilenstein erreicht worden, so Evotec. Beide ...

Den vollständigen Artikel lesen ...