Dass Fliegenlarven als Fischfutter dienen ist bekannt, doch nun experimentieren Forscher damit sie in Waschmitteln, Kosmetikprodukten oder Schmierstoffen einzusetzen. Die Fette und Proteine der Fliegen will das Deutsche Biomasseforschungszentrum für die Industrie nutzen. Denn etwa Schmierstoffe auf der Basis von Mineralöl sind nicht das Beste für die Umwelt. Insekten-Biomasse statt Palmöl, das wäre doch was. So werden die sogenannten "Schwarzen Soldatenfliegen" für Forschungszwecke gezüchtet. ...

