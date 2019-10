Berlin (ots) -



- Preise im Umland von Frankfurt am Main, Düsseldorf, München

und Stuttgart stärker gestiegen als in den Metropolen selbst

- Höchster Preisanstieg mit fast 30 Prozent im Frankfurter Umland Die Preise für Eigentumswohnungen in deutschen Metropolen sind in den letzten zwei Jahren verhältnismäßig schneller gestiegen als in den Großstädten selbst. Im Umland von Düsseldorf, Stuttgart, Frankfurt und München haben sich die Preise in den letzten zwei Jahren um durchschnittlich bis zu 19 Prozent gesteigert. Das Wachstum der Quadratmeterpreise für Wohnungen in den Metropolen selbst lag dagegen zwischen 14 und 17 Prozent. Das ergab eine aktuelle Auswertung des Homeday-Preisatlas.*



"Die Quadratmeterpreise im Speckgürtel liegen zwar noch unter denen in den Metropolen, haben aber in den letzten zwei Jahren rasant angezogen," so Steffen Wicker, Geschäftsführer des bundesweit tätigen Maklerunternehmens Homeday. "Diese Entwicklung wird sich auch in Zukunft weiter fortsetzen."



Rüsselsheim im Frankfurter Umland mit höchstem Wachstum



Vor allem in Rüsselsheim am Main, das mit mehr als 65.000 Einwohnern im südwestlichen Frankfurter Speckgürtel liegt, haben sich die Preise mit einer Steigerung von fast 30 Prozent in den letzten zwei Jahren am stärksten entwickelt. Mittlerweile erzielen Verkäufer einer Eigentumswohnung dort pro Quadratmeter Preise von durchschnittlich 2.650 Euro. Vor zwei Jahren war der Quadratmeterpreis mit 2.050 Euro ganze 600 Euro günstiger.



Aber auch im Düsseldorfer Umland gibt es neue Spitzenwerte: Die Quadratmeterpreise für Wohnungen in Monheim am Rhein haben in den letzten zwei Jahren um ganze 28 Prozent zugelegt. Im Münchner Speckgürtel liegen die Gemeinde Putzbrunn und im Kölner Umland die kleine Mittelstadt Monheim am Rhein bei ähnlichem Wachstum. "Viele Menschen können oder wollen sich keine Immobilie in der Stadt mehr leisten," so Wicker. "Daher gewinnen die Speckgürtel der deutschen Metropolen immer mehr an Attraktivität."



*Grundlage für die Untersuchung ist der Homeday-Preisatlas; Stand: September 2019. Für die Untersuchung wurden die Kaufpreise für Wohnungen in den Speckgürteln im Zeitraum Mitte 2017 bis Mitte 2019 miteinander verglichen. Im Homeday-Preisatlas werden Angebotsdaten aus über 300 verschiedenen Internetportalen sowie Tages- und Wochenzeitungen erhoben. Die Daten reichen bis zu fünf Jahre zurück und werden laufend aktualisiert.



Über Homeday



Homeday (www.homeday.de) ist eines der wachstumsstärksten, bundesweiten Maklerunternehmen in Deutschland. Mit moderner Technologie macht Homeday Prozesse für Makler und Kunden einfacher, schneller und transparenter. Bei Homeday erhalten Immobilienverkäufer einen vollen Maklerservice mit erfahrenen Maklern vor Ort - und zahlen keine Provision. Auch Käufer zahlen weniger als marktüblich und haben damit mehr Geld zur Verfügung. So spart Homeday beiden tausende Euro.



2015 wurde Homeday von Steffen Wicker, Dmitri Uvarovski und Philipp Reichle gegründet und hat seitdem bundesweit über eine Milliarde Euro Immobilienvolumen erfolgreich vermittelt. Heute begleitet ein Team von mehr als 150 Mitarbeitern und über 120 selbständigen Homeday-Maklern deutschlandweit Immobilienverkäufer und -käufer von der Verkaufsabsicht bis zum Vertragsabschluss durch den gesamten Vermittlungsprozess.



