Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Air Liquide vor Umsatzzahlen zum dritten Quartal von 129 auf 145 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz des schwachen makroökonomischen Umfelds verspreche er sich von dem Gasekonzern ein weiterhin robustes Wachstum, schrieb Analyst Tim Jones in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Gewinnprognose dürfte das Management bekräftigen. Aufgrund der verbesserten Fundamentaldaten der Branche und individueller Potenziale bei Air Liquide sei die Aktie attraktiv bewertet./tih/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.10.2019 / 05:57 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0008 2019-10-04/09:32

ISIN: FR0000120073