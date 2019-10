Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hennes & Mauritz (H&M) nach Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 115 schwedischen Kronen belassen. Der Modekonzern habe besser als erwartet abgeschnitten, daher habe sie ihre Gewinnprognosen für 2019 erhöht, schrieb Analystin Georgina Johanan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Künftig dürfte die Bruttomargen-Entwicklung aber nicht mehr ganz so viel Unterstützung liefern. Außerdem werde die Aktie mittlerweile mit einem Aufschlag zum langfristigen Schnitt bei Inditex gehandelt./ajx/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2019 / 21:35 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.10.2019 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0012 2019-10-04/09:49

ISIN: SE0000106270