Wirecard: Sorgt dieser Mega-Deal jetzt für den Durchbruch?

Wirecard (WKN: 747206 / ISIN: DE0007472060) bleibt auf Expansionskurs. Gemeinsam mit Libra Internet Bank und Rakuten Viber bringt der Zahlungsabwickler für Osteuropa einen neuen von Mastercard (WKN: A0F602 / ISIN: US57636Q1040) unterstützten Moneytou-Service für die Rakuten Viber Messanger App an den Start. Dabei handelt es sich um eine Messanger App, die weltweit bereits über eine Milliarde Nutzer hat.

25 Mio. Nutzer bis Ende des Jahres

Wirecard ist dabei für die Abwicklung aller Kartentransaktionen innerhalb der App zuständig. Allein bis Ende dieses Jahres werden dafür schon 25 Mio. Nutzer erwartet. Mit "Moneytou - powered by Mastercard" können Nutzer schnell und sicher Geld über die Messaging App senden. Nach der Markteinführung in Ungarn soll der Zahlungsdienst zügig in weiteren osteuropäischen Ländern starten.

