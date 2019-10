Die Aktien des französischen Nuttela-Glas-Herstellers Verallia sind an ihrem ersten Handelstag in Paris gestiegen. Die Aktien kosteten am Freitagvormittag 27,50 Euro. Das war ein Plus von 1,85 Prozent im Vergleich zum Ausgabepreise von 27 Euro. Insgesamt nahm das Unternehmen, dass auch die Flaschen für den Dom Perignon Champagner sowie für Hennessy Cognac produziert, 888 Millionen Euro ein. Auf dem aktuellen Kursniveau beläuft sich der Börsenwert auf mehr als 3,2 Milliarden Euro./mis/jha/

