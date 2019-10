Die Janus Henderson Gruppe PLC (NYSE/ASX: JHG) wird seine Ergebnisse für das dritte Quartal 2019 am Mittwoch, den 30. Oktober 2019, um 4:00 Uhr EDT, 8:00 Uhr GMT beziehungsweise 19:00 Uhr AEDT bekanntgeben. Um 8:00 Uhr EDT, 12:00 Uhr GMT beziehungsweise 23:00 Uhr AEDT wird eine Telefonkonferenz und ein Webcast angeboten werden, um die Ergebnisse zu diskutieren.

Interessenten sollten ihre Teilnahme unter einer der folgenden Rufnummern anmelden:

Aus: Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland 0800 358 6377 (gebührenfrei) USA/Kanada 0800 239 9838 (gebührenfrei) Australien 1 800 573 793 (gebührenfrei) Alle anderen Länder +1 323 794 2551 (Dies ist keine gebührenfreie Rufnummer.) Konferenz-ID 8263607

Der Zugriff auf den Webcast und die zugehörigen Dias erfolgt über den Bereich für Investoren der Website von Janus Henderson (www.janushenderson.com/ir). Eine Aufzeichnung des Webcasts wird für einen Zeitraum von mindestens sieben Tagen nach dem Anruf verfügbar sein.

Über Janus Henderson

Die Janus Henderson Group (JHG) ist ein führender globaler Vermögensverwalter, der Anleger unterstützt, langfristige finanzielle Ziele mit einer Vielzahl an Anlagelösungen zu erreichen, darunter Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, quantitative Aktien, Multi-Asset- und alternative Anlageklassenstrategien.

Janus Henderson verwaltet ein Vermögen von rund 360 Milliarden US-Dollar (Stand 30. Juni 2019), beschäftigt mehr als 2.000 Mitarbeiter und verfügt über Büros in 28 Städten weltweit. Das Unternehmen mit Sitz in London ist an der New York Stock Exchange (NYSE) und der Australian Securities Exchange (ASX) notiert.

Contacts:

Investorenanfragen:

John Groneman

+44 20 7818 2106

john.groneman@janushenderson.com



Presseanfragen:

Nordamerika

Taylor Smith

+1 303 336 5031

taylor.smith@janushenderson.com



EMEA

Sarah de Lagarde

+44 20 7818 2626

sarah.delagarde@janushenderson.com