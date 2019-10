Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vivendi vor Zahlen für das dritte Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Die Universal Music Group (UMG) treibe das Konzernwachstum weiter an, schrieb Analyst Daniel Kerven in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem rechne er bei Canal Plus France mit Verbesserungen. Vivendi bleibe einer seiner "Key Picks" im Mediensektor. Das sich fortsetzende Aktienrückkaufprogramm stütze./ajx/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2019 / 19:53 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.10.2019 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

