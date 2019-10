Nach dem Feiertag ist der deutsche Aktienmarkt am Freitag mit leichten Gewinnen in den Handel gestartet. Unterstützung kommt von der Wall Street, die am Vortag nach anfänglichen Verlusten ins Plus gedreht hat. Der Fokus der Anleger dürfte heute auf dem großen Arbeitsmarktbericht aus den USA liegen, der am Nachmittag veröffentlicht wird.Im Zuge einer technischen Erholung könnte der DAX an die Gap-Kante von Anfang August bei 12.130 heranlaufen. Welche weiteren Marken wichtig sind, erfahren Sie im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...