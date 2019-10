Wienerberger auf Einkaufstour im hohen Norden

Der österreichische Konzern Wienerberger (WKN: 852894 / ISIN: AT0000831706) kauft die beiden Hersteller Vesterled und Helligsö mit je einem Standort sowie die Vertriebsgesellschaft Egernsund in Dänemark.

Über die Kaufpreise ist laut Wienerberger Stillschweigen vereinbart worden. In Nordeuropa ist das im ATX gelistete Unternehmen bereits mit 5 Standorten vertreten, 2 davon in Dänemark, 2 in Schweden und 1 in Finnland. Eigenen Angaben zufolge beschäftigt Wienerberger rund 200 Mitarbeiter in der Region und erzielt samt den übernommenen Unternehmen einen Umsatz von 95 Mio. Euro.

Den vollständigen Artikel lesen ...