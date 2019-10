Tesla: Rekordquartal, aber …

Tesla (WKN: A1CX3T / ISIN: US88160R1014) hat einen neuen Auslieferungsrekord erreicht. So wurden im dritten Quartal 97.000 Fahrzeuge verkauft, wie Tesla am Mittwoch nach US-Börsenschluss mitteilte. Analysten hatten aber mit einem noch besseren Ergebnis gerechnet, nachdem Tesla-Chef Elon Musk im Vorfeld noch 100.000 Auslieferungen in Aussicht stellte.

Ziel verfehlt

Tesla schaffte also zwar einen neuen Rekord, verfehlte aber das sechsstellige Auslieferungsziel und erreichte nur einen Anstieg von knapp 2 Prozent im Vergleich zum Vorquartal. Damit wird es für Tesla nun schwierig, die ambitionierten Jahresziele zu erreichen.

Ziel ist es, 2019 rund 360.000 bis 400.000 Fahrzeuge auszuliefern. Dafür müsste sich Tesla im Schlussquartal deutlich verbessern. Außerdem gibt es weiterhin die Sorge, dass der E-Autohersteller die von Musk versprochenen schwarzen Zahlen nicht erreichen wird, da die Gewinnmargen beim boomenden Model 3 gering sind.

