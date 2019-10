"Wizard of Botz" nennt sich ein Hacker, der sich auf Instagram eine Bot-Armee erstellt hat. Im t3n Podcast gibt er tiefe Einblicke in das Business hinter den Bot-Horden. Wie leicht oder schwer ist es, bei Instagram Bots zu erstellen, die nicht erkannt werden können? Wie und zu welchen Zwecken werden Bots eingesetzt? Wie funktioniert das Geschäft mit den Bots und in Like-for-Like-Gruppen? Im Interview mit t3n.de-Chefredakteur Stephan Dörner spricht der "Wizard of Botz" über die Schattenwelt der Bots, die legale und illegale Instagram-Ökonomie und wie die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...