Essen (ots) - Luka, der Vorlese-Freund für Kinder, ist ein einzigartiger Geschichtenerzähler wie es ihn noch nie gegeben hat. In Form einer smarten Eule erblickt Luka den Titel eines beliebigen Kinderbuches und liest Seite für Seite packend und emotional vor. Dank dieser einfachen Form der künstlichen Intelligenz können sich Kinder selbstständig und jederzeit ihre Lieblingsbücher vorlesen lassen und werden dadurch zum Lesen motiviert. Luka ist ab sofort zu einem Preis von 199 EUR erhältlich.



Mithilfe von Luka werden Kinder im Alter von 3 - 8 Jahren auf spielerische Art und Weise zurück zu traditionellen Kinderbüchern geführt. Die sympathische Eule fördert die Lesemotivation und ermöglicht durch den interaktiven Zugang zu gedruckten Büchern eine neue und einzigartige Art des Lesen-Lernens. Luka erkennt jede einzelne Seite und liest dort, wo das Buch gerade aufgeschlagen ist. Dank einer detaillierten Wochenübersicht können in der Luka-App zudem die Leseaktivität sowie die Fortschritte des Kindes verfolgt werden. Auch weitere Funktionen werden per Luka-App gesteuert. Dazu gehört u.a. eine Aufnahmefunktion, mit der Eltern selbst Bücher einsprechen können.



Im Starter-Paket von Luka ist bereits ein Buch über seine besondere Geschichte enthalten. Die dazugehörige Aufnahme sowie die der Bücher "Mein Papa kann fast alles" sowie "Das kleine WIR" können kostenlos in der Luka-App heruntergeladen werden.



Kinderleichte Bedienung



Zum Start sind hunderte, von professionellen Sprechern eingesprochene, Bücher in der Luka-Bibliothek erhältlich. Das Angebot wird stetig erweitert. Luka kann auch Bücher vorlesen, die bereits im Kinderzimmer zu finden sind, lediglich die entsprechende Tonaufnahme wird zusätzlich benötigt. Die Kosten pro Aufnahme bewegen sich zwischen 1,09 EUR und 3,49 EUR - je nach Umfang und Vertonungsart. Der Kauf der Aufnahmen sowie die erste Inbetriebnahme von Luka erfolgt über die Luka App.



