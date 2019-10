Torex Gold Resources Inc. meldete die operativen Ergebnisse für das dritte Quartal 2019. Den Angaben zufolge, erzielte das Unternehmen eine rekordhohe Goldproduktion in Höhe von 138.100 Unzen. Damit überstieg sie den vorherigen Rekord von Q2 2019 um 21%.



Im dritten Quartal verkaufte Torex Gold 132.500 Unzen Gold zu einem durchschnittlich realisierten Preis von 1.475 Dollar je Unze. Insgesamt verkaufte das Unternehmen in den ersten neun Monaten des Jahres 322.400 Unzen Gold zu einem durchschnittlich realisierten Preis in Höhe von 1.376 Dollar je Unze.



Das Unternehmen befindet sich laut eigenen Angaben auf dem besten Weg, sein Ziel, im Gesamtjahr 430.000 Unzen Gold zu verkaufen, zu erreichen.



