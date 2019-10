Wien (www.anleihencheck.de) - Der EUR denominierte Credit-Primärmarkt verlangsamte, nach rund EUR 22 Mrd. an Emissionen in den letzten drei Tagen, gestern sein Tempo kurzfristig, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Der Feiertag in Deutschland habe ebenfalls dazu beigetragen, dass nur zwei EUR Emittenten auf dem Primärmarkt aktiv geworden seien. Der griechische Telekomunikationsanbieter Wind Hellas habe eine Senior Secured Emission mit einem Volumen von EUR 525 Mio. und einer Laufzeit von fünf Jahren (5NC2) bei einer Rendite von 4,25% gepreist. Die aus Dänemark stammende ungeratete Frontmatec Group sei mit einer Senior Secured Anleihe an den Primärmarkt getreten. Gepreist worden sei ein Volumen von EUR 175 Mio. mit einer Laufzeit von fünf Jahren (5NC2) bei 3mE+575 BP. Ratings: Fitch habe gestern den Ausblick des BBB AB InBev Ratings auf positiv geändert. Als Grund hierfür führe die Ratingagentur eine zunehmende Creditor-freundliche Finanzpolitik bei AB InBev an, bei deren Aufrechterhalten bis in 2021 ein Upgrade des Unternehmens möglich sein sollte. (04.10.2019/alc/a/a) ...

