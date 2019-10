Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Zum Wochenschluss ist der Emissionskalender wie sooft leer, so die Analysten der Helaba.Am Tag der deutschen Einheit hätten die Schatzämter in Spanien und Frankreich Auktionen durchgeführt. Die Investoren hätten dabei mit der SPGB 0,6% mit Laufzeit Oktober 2029 eine durchschnittliche Zuteilungsrendite von 0,12% erzielt. In Frankreich sei die zehnjährige OAT bei -0,24% zugeteilt worden. In den Peripherieländern lägen die Renditen im 10J-Laufzeitsegment momentan auf niedrigen Niveaus. Die Finanzmarktteilnehmer würden bisher verhältnismäßig gelassen auf die italienischen Haushaltspläne reagieren. Für 2020 werde mit einem Defizit von 2,2% des Bruttoinlandsprodukts gerechnet. 10-jährige BTPs würden aktuell bei 0,83% rentieren. In Spanien und Portugal lägen die Renditen bei jeweils knapp 0,15%. (04.10.2019/alc/a/a) ...

