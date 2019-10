Nach einer mehrwöchigen Bieterschlacht um den Beleuchtungshersteller Osram entscheidet sich am Freitag, ob das deutsche Traditionsunternehmen in neue Hände übergeht. Der heimische Chip- und Sensorhersteller ams will das Ergebnis seines Übernahmeversuchs bekanntgeben.ams bot den Osram-Aktionären 41 Euro je Osram-Aktie. Damit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...