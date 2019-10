Lohnt sich Altersvorsorge an der Börse? Wie finde ich geeignete Produkte? Und was ist mit den Risiken? Die Fragen und Antworten aus dem WiWo-Experten-Call.

Am 26. September haben sich zahlreiche WiWo-Leser im Rahmen des WiWo-Clubs in einen Expertencall zum Thema Altersvorsorge eingewählt. Dort konnten sie Niklas Hoyer und Kristina Antonia Schäfer eine halbe Stunde lang alle Fragen stellen, die ihnen rund um Rente, Riester, ETF-Sparpläne und Lebensversicherungen unter den Nägeln brannten. Hier finden Sie die Fragen - und Antworten -, die rund um das Thema Altersvorsorge und Börse aufkamen.

"In Zeiten der Niedrigzinsen bieten die Altersvorsorge-Lieblinge der Deutschen wie Lebensversicherungen oder Sparbücher keine nennenswerte Rendite mehr. Führt überhaupt noch ein Weg an Aktien vorbei?"

Aktien sind oft ein guter Weg. Kurz vorausgeschickt: Es ist ganz wichtig, dass man bei dem Thema nicht verzweifelt. Früher mag Altersvorsorge einfacher gewesen sein, aber es war nicht alles besser. So war die Inflation zum Beispiel deutlich höher als heute. Zudem gibt es jetzt viele Chancen, die es früher nicht gab.

Klar ist tatsächlich, dass klassische Anlageprodukte wie Festgeld bei in der Regel deutlich weniger als einem Prozent Zinsen wenig Sinn haben. Renditechancen gibt es nur anderswo, vor allem an der Börse - und da deutlich einfacher als früher. Neben den erwarteten Zinsen auf das Ersparte geht es vor allem darum, Kosten zu senken. Bei einer Lebensversicherung wird die Rendite durch die Kosten um zwei bis vier Prozentpunkte im Jahr gedrückt. Aktiv gemanagte Fonds verzeichnen auch etwa zwei Prozent Kosten. Wenn man hingegen auf eigene Faust vorsorgt, etwa mit ETFs, also Indexfonds, die ohne Manager auskommen, dann kommt man mit Kostenquoten von unter einem Prozent hin. So gibt es auch heute noch die Chance, eine gute Altersvorsorge auf die Beine ...

