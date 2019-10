creditshelf - Update zur Geschäftsentwicklung in Q3 DGAP-News: creditshelf Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen creditshelf - Update zur Geschäftsentwicklung in Q3 04.10.2019 / 11:29 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. creditshelf - Update zur Geschäftsentwicklung in Q3 Frankfurt am Main, 04. Oktober 2019 - Die creditshelf Aktiengesellschaft, Pionier der digitalen Mittelstandsfinanzierung in Deutschland, konnte in den ersten neun Monaten 2019 bereits ein höheres Kreditvolumen arrangieren als im Gesamtjahr 2018. Die positive Entwicklung des Kreditgeschäfts in den ersten neun Monaten 2019 zeigen die folgenden Zahlen: Highlights * Das Volumen der arrangierten Kredite belief sich in den ersten neun Monaten 2019 auf 51,7 Mio. EUR und lag damit 72 % über dem Vergleichszeitraum (9M 2018: 30,0 Mio. EUR). * Damit liegt das arrangierte Kreditvolumen nach den ersten neun Monaten bereits über dem Gesamtjahr 2018 (50,7 Mio. EUR). * Als zuverlässiger Finanzierungspartner des Deutschen Mittelstands konnte creditshelf seit Start im Jahr 2015 mehr als 154,0 Mio. EUR an Krediten arrangieren. * Das Volumen angefragter Kredite lag mit 944,5 Mio. EUR 26 % über dem Ergebnis der ersten neun Monate 2018 (9M 2018: 750,6 Mio. EUR). * Das Anfragevolumen im dritten Quartal lag mit 343,5 Mio. EUR 41,3 % über dem Vergleichsquartal des Vorjahres (243,2 Mio. EUR) und über den Anfragevolumina des ersten und zweiten Quartals des laufenden Geschäftsjahres. * Das Volumen der ausstehenden Kredite lag zum 30. September 2019 bei 67,3 Mio. EUR. * Die durchschnittliche Ticketgröße arrangierter Kredite lag in den ersten neun Monaten 2019 bei 728 TEUR (9M 2018: 652 TEUR). * Die durchschnittliche Kreditlaufzeit arrangierter Kredite ist in den ersten neun Monaten 2019 auf 28,1 Monate (9M 2018: 19,1 Monate) angestiegen. Dr. Tim Thabe, Vorstandsvorsitzender von creditshelf, kommentiert: "Die digitale Mittelstandsfinanzierung gewinnt in Deutschland weiter an Bedeutung und hat ihr Marktpotenzial noch lange nicht ausgeschöpft. Trotz einem angespannten konjunkturellen Umfeld hatten wir im dritten Quartal das höchste Anfragevolumen unserer Unternehmensgeschichte, 43% höher als im Vorquartal. Unsere gefüllte Pipeline sehen wir als gute Ausgangsbasis für ein traditionell starkes viertes Quartal." Die vollständige Q3-Mitteilung wird creditshelf am 21. November 2019 veröffentlichen. Alternative Leistungskennzahlen im Überblick 9M 2019 9M 2018 +/- Volumen angefragter Kredite 944,5 750,6 +26 % (in Mio. EUR) Volumen arrangierter Kredite 51,7 30,0 +72 % (in Mio. EUR) Anzahl arrangierter Kredite 71 46 +54 % Durchschnittliche Ticketgröße 728 652 +12 % (in Tausend EUR) Durchschnittliche Laufzeit 28,1 19,1 +47 % (in Monaten) Durchschnittliche Verzinsung 8,6 9,0 -40 bps (in %, volumengewichtet)

Über creditshelf - www.creditshelf.com creditshelf ist ein Pionier im Bereich der digitalen Mittelstandsfinanzierung in Deutschland, der über seine leicht zu bedienende Online-Plattform www.creditshelf.com Kredite arrangiert. Die im Jahr 2014 gegründete creditshelf mit Sitz in Frankfurt am Main versteht sich als Markt- und Technologieführer im wachstumsstarken Geschäft der digitalen Mittelstandsfinanzierung in Deutschland. Als Mittelstandsfinanzierer hat creditshelf seine Plattform entwickelt, um den Finanzierungsbedarf von deutschen KMU-Kreditnehmern durch Kredite von an dieser Anlageklasse interessierten Investoren zu bedienen. In diesem Prozess bietet creditshelf an, Unternehmenskredite zu arrangieren, und ermöglicht kleinen und mittelständischen Unternehmen so den Zugang zu hochattraktiven Finanzierungsalternativen. Gleichzeitig bietet das Unternehmen professionellen Investoren auf der Suche nach attraktiven Anlagemöglichkeiten Zugang zur KMU-Finanzierung. Zu den Kernkompetenzen von creditshelf zählen die Auswahl geeigneter Kreditprojekte, die Analyse der Kreditwürdigkeit potenzieller Kreditnehmer, die Bereitstellung eines Kreditscorings sowie das risikoadäquate Pricing. 