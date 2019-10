Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Aktie des Flughafenbetreibers Fraport von 94 auf 90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Cristian Nedelcu kürzte in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie seine Schätzungen für das Passagierwachstum 2020 aufgrund der sich eintrübenden Konjunktur und eines allgemein steigenden Bewusstseins für den Klimawandel./ajx/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2019 / 03:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.10.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

