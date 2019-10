Die Dialog erweitert ihr Produktspektrum in der Absicherung biometrischer Risiken um eine Lösung, die sich gerade an junge Menschen richtet. Der Tarif mit dem Namen SBU-go-professional will Schülern, Studenten und Auszubildenden den Einstieg in eine Berufsunfähigkeitsversicherung (BU) schmackhaft machen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...