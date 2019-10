Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Henkel vor Zahlen von 92 auf 91 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Konsumgüter- und Klebstoffhersteller dürfte sich im dritten Quartal nicht schwungvoller entwickelt haben, schrieb Analyst Jörg Frey in einer am Freitag vorliegenden Studie. Beim Umsatz dürfte das Waschmittelgeschäft am stärksten gewachsen sein, er rechne aber nicht mit einer Verbesserung bei Kosmetik./tih/misd Veröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2019 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0027 2019-10-04/11:44

ISIN: DE0006048432