Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Novo Nordisk nach zuletzt überdurchschnittlicher Kursentwicklung von 360 auf 390 dänische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Erfolgswahrscheinlichkeit für das oral einzunehmende Diabetesmittel Semaglutid liege nun bei 100 Prozent und so rechne er im vierten Quartal mit ersten Umsätzen, schrieben die Analysten in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie./ajx/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2019 / 04:01 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.10.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0030 2019-10-04/11:52

ISIN: DK0060534915