Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Sanofi von 82 auf 94 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Wie aus einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie hervorgeht, hoben die Experten nach zuletzt starker Kursentwicklung den Bewertungsmaßstab für den Pharmakonzern an. Ihre Annahmen für das US-Impfgeschäft in diesem Jahr senkten die Analysten hingegen./ajx/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2019 / 04:01 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.10.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0031 2019-10-04/11:56

ISIN: FR0000120578