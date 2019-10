Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Jena (pts016/04.10.2019/11:30) - Der europäische IT-Security-Hersteller ESET hat seit Beginn des Jahres seine Marktposition im lukrativen Enterprise-Geschäft kontinuierlich ausgebaut. Ein Schlüssel für die erfolgreiche Expansion liegt zweifellos in der hervorragenden Betreuung von Enterprise-Kunden und Partnern. Um für die Zukunft noch besser aufgestellt zu sein, hat ESET sein Enterprise-Team jetzt neu ausgerichtet und Andreas Krause an Bord geholt. Der erfahrene Manager wird zukünftig die aus Key Account Managern und PreSales-Spezialisten bestehende Abteilung leiten. "Mit dem ESET-Portfolio haben wir optimale Voraussetzungen, beste Wachstumsraten im Enterprise-Markt zu erzielen, speziell in den Bereichen Managed IT Security, Endpoint Detection & Response, Encryption und Secure Authentication", so Andreas Krause. "ESET ist lösungs- und serviceseitig exzellent für die Zusammenarbeit mit Top Systemhäusern im Mittelstands- und Großkundenbereich aufgestellt. Ich freue mich darauf, die Kooperationen Hand in Hand mit dem ESET Channel Team weiter auszubauen." Als Teamlead Enterprise und PreSales verantwortet der 55-Jährige den Großkundenbereich - mit der klaren Zielvorgabe, ESET-Lösungen noch erfolgreicher im Enterprisemarkt zu platzieren. Seinen größten Trumpf sieht er dazu im technisch orientierten PreSales-Team, das auch Großprojekte punktgenau auf die Wünsche und die IT-Infrastruktur des Kunden abstimmen kann. Andreas Krause verfügt über fast 25 Jahre Erfahrung im IT-Vertrieb. Der studierte Diplom-Ingenieur wechselte vom IT-Systemhaus Cano Systems GmbH zu ESET, wo er als Geschäftsführer zwei Jahre lang die Geschicke leitete. Davor war er als Director Sales mehr als fünfzehn Jahren lang beim Value Added Distributor Westcon tätig. In seiner neuen Position berichtet Andreas Krause an Maik Wetzel, Channel Sales Director bei ESET Deutschland GmbH: "Mit seinem großen Erfahrungsschatz und seiner Persönlichkeit wird er uns in diesem wichtigen Wachstumssegment helfen, die nächsten, wichtigen Schritte zu gehen und gemeinsam noch mehr Erfolg zu generieren." (Ende) Aussender: ESET Deutschland GmbH Ansprechpartner: Michael Klatte Tel.: +49 3641 3114 257 E-Mail: michael.klatte@eset.de Website: www.eset.com/de/ Quelle: http://www.pressetext.com/news/20191004016

