Wien (www.anleihencheck.de) - Die britische Metro Bank brachte aufregende Tage nun doch mit einer "erfolgreichen" Emission ihres ersten Senior Non-Preferred (SNP) Bonds zu Ende, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Vor der Interims-Deadline für MREL am 1. Januar 2020 solle sich die Unterdeckung bei der Bank auf rund GBP 250 Mio. belaufen. Letzte Woche sei ein erster Versuch einen SNP (4NC3) mit einem Kupon von 7,5% zu preisen abgebrochen worden. Mit Beginn dieser Woche habe Fitch noch dazu das Rating der Bank von BB+ auf BB mit dem Verweis auf die erhöhten Fundingkosten vor allem aus der SNP-Refinanzierung gesenkt. Am 02.10.2019 sei ein zweiter Anlauf unternommen worden und es habe ein GBP 300 Mio. SNP (6NC5) mit einem Kupon von 9,5% gepreist werden können. Die jährlichen Kuponkosten würden sich damit auf rund 10% des Nettozinseinkommens der Bank im Jahr 2018 belaufen. (News vom 03.10.2019) (04.10.2019/alc/n/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...