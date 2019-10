Wien (www.fondscheck.de) - HSBC Global Asset Management (Deutschland) bündelt die Betreuung des österreichischen Markts künftig in einer Gesellschaft, so die Experten von "FONDS professionell".Die bisherige Vertriebsgesellschaft HSBC Global Asset Management (Österreich) GmbH mit Sitz in Wien solle geschlossen werden. Die entsprechenden Vertriebsaktivitäten würden in Zukunft nicht mehr über das Team in Wien erfolgen, sondern direkt über HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH. Die Muttergesellschaft sei bereits jetzt für das Management der österreichischen Mandate und Spezialfonds sowie für die Client-Service-Tätigkeiten zuständig. Der gesamte Prozess solle laut HSBC im ersten Halbjahr 2020 abgeschlossen sein. ...

