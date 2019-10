Berlin (www.fondscheck.de) - Rentenfonds (Fonds, die in verzinsliche Wertpapiere investieren) spielen in den Depots unserer Kunden erst in den letzten Jahren eine nennenswerte Rolle, so die Experten der F&V Fondscenter AG.Die Experten der F&V Fondscenter AG hätten in der Vergangenheit zwar gelegentlich zum Thema berichtet, aber aus diversen Gründen kaum Interesse an diesen Fonds zu verzeichnen gehabt. Eine relativ große Rolle hätten hingegen diverse Renten-Spezialitäten gespielt wie beispielsweise steueroptimierte Fonds und Geldmarktfonds. Derzeit sind etwa 11% des Bestandes unserer Kunden in "echten" Rentenfonds (und Rentenfonds-ähnlichen Mischfonds, die nur gelegentlich eine geringe Aktienbeimischung aufweisen) allokiert, wobei ein erklecklicher Anteil auf diverse DWS-Fonds entfällt, die ausschließlich innerhalb der DWS RiesterRente eingesetzt werden und nicht frei erwerbbar sind, so die Experten der F&V Fondscenter AG. ...

